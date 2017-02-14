Майкл Флинн: Трамп и его команда войдут в историю

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Покидающий пост советника главы США по национальной безопасности Майкл Флинн уверен в том, что Дональд Трамп и его команда добьются успеха и смогут вернуть величие Соединенным Штатам. Об этом говорится в письме Флинна об отставке, сообщает Associated Press.

«Я знаю, что с сильным руководством президента Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и превосходной собранной ими командой, они войдут в историю как одно из величайших президентств в истории США, и я твердо верю, что американский народ им поможет сделать Америку снова великой», — отметил в письме Флинн.

Экс-советник добавил также, что для него было честью служить своей стране «в таком выдающемся пути». Флинн отметил, что работать вместе с Дональдом Трампом также было большой честью для него, при этом новый глава государства всего за три недели сумел «переориентировать американскую внешнюю политику коренным образом и восстановил лидирующие позиции Америки в мире».

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Майкл Флинн подал в отставку с поста советника главы США по национальной безопасности. Это произошло на фоне обвинений со стороны министерства юстиции в том, что Флинн ввел в заблуждение администрацию президента США относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

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