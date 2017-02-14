Делегации РФ и Сирии прибыли на переговоры в Астану

15−16 февраля в Астане пройдут переговоры по Сирии

Астана, , 08:36 — REGNUM Делегации Российской Федерации и официальных властей Сирии прибыли на переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астану, которые запланированы на 15—16 февраля 2017 г. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«На данный момент (…) уже прибыли делегации России, сирийская правительственная делегация, — говорит дипломат. — Ожидается прибытие делегаций Ирана и Иордании».

13 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что основной задачей переговоров в столице Казахстана по урегулированию ситуации в Сирии является укрепление режима перемирия.

«Задача — укреплять режим прекращения боевых действий на основе закреплённых положений, подписанных между правительством Сирии и отрядами вооруженной оппозиции», — сказал дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15−16 февраля в Астане пройдут переговоры по Сирии. 20 февраля состоится встреча в городе Женеве (Швейцария). Известно, что на ней будет присутствовать 21 делегат.

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