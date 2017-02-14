Трамп расширит команду по работе с соцсетями – CNN

На этой неделе к работе приступят новые сотрудники, ответственные за публикации в Twitter и Facebook

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп намерен увеличить число людей, на которых лежит ответственность за содержание официальных пабликов главы государства в социальных сетях. Об этом сообщил информированный источник из окружения Трампа, передаёт телеканал CNN.

Расширенный состав команды будет вести наполнение официальных страниц Трампа в Facebook, Twitter и Instagram. Новые сотрудники приступят к работе в ближайшие дни.

Уточняется, что сейчас в Twitter Трампа пишет он сам и директор по социальным сетям Дэн Скавино. Фактически директор размещает публикации под диктовку президента.

Также в администрации Трампа должен появиться директор по коммуникациям Белого дома — кандидатура ещё не определена. Как утверждает телеканал, официальный представитель президентской администрации Шон Спайсер совмещает на данный момент обязанности пресс-секретаря и ответственного за коммуникации.

Напомним, Трамп заявлял, что СМИ часто искажают информацию, и на их надёжность нельзя полностью рассчитывать. В социальных сетях он делает публикации, чтобы донести до людей неискажённую информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля CNN передал, что Трамп разочарован первыми результатами работы Спайсера в качестве пресс-секретаря Белого дома и ищет для него напарника на должность директора по коммуникациям.

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