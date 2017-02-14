СБ ООН осудил новый запуск ракеты КНДР Политика Пхеньян своими действиями усиливает напряженность на полуострове

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Совет Безопасности ООН «решительно осудил» запуск Северной Кореей баллистической ракеты, назвав ее «грубым нарушением» международных соглашений. Об этом сообщает Anadolu. «Члены Совета Безопасности считают, что подобные действия со стороны КНДР усиливают напряженность на полуострове», — говорится в заявлении СБ ООН. Напомним, Северная Корея 13 февраля заявила об успешном испытании новой ракеты средней дальности. Данная ракета радиусом действия охватывает территорию всей Южной Кореи, а также способна достигнуть Японии. Читайте ранее в этом сюжете: Северная Корея испытала новую ракету средней дальности

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