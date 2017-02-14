Вице-президент Венесуэлы внесён Минфином США в санкционный список

Эль-Айссами подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Американские власти ввели санкции в отношении вице-президента Венесуэлы Тарека Эль-Айссами. Объясняется решение тем, что Эль-Айссами подозревают в причастности к незаконному обороту наркотических веществ. Соответствующее заявление распространил Минфин США, сообщает Bloomberg.

Как утверждают американские власти, Эль-Айссами виновен в контрабанде наркотических веществ, переправляемых с территории Венесуэлы. В отношении него в США ведётся расследование.

Уточняется, что американские санкции впервые наложены на такое статусное лицо как вице-президент государства. Также в список попал ещё один венесуэлец и 13 организаций, пять из которых — венесуэльские.

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