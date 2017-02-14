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КС РФ рассмотрит жалобу автовладельцев, недовольных выплатами после ДТП

Политика
В суд пожаловались жители Краснодарского края
КС РФ
Иллюстрация: Ksrf.ru
КС РФ

Санкт-Петербург, 14 февраля 2017, 08:12 — REGNUM  Конституционный Суд РФ сегодня, 14 февраля, рассмотрит дело о проверке конституционности нескольких статей Гражданского кодекса. По мнению заявителей, четверых жителей Краснодарского края, эти нормы не позволяют автовладельцам получить полное возмещение ущерба с виновников ДТП.

Автовладельцы Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа в разное время попадали в ДТП. Получив со страховых компаний выплаты на ремонт своих автомобилей с учетом износа деталей, они пытались по суду дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между ущербом, рассчитанным с учетом износа и без учета износа деталей.

Однако Краснодарский краевой суд, ссылаясь на оспариваемые сегодня в КС нормы Гражданского кодекса РФ и разъяснения Верховного Суда РФ, оставил требования автовладельцев без удовлетворения.

В упомянутых разъяснениях, сформулированных Верховным судом в 2015 году, говорится, что потерпевший может требовать от причинителя вреда сумму ущерба, рассчитанную по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, то есть, с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов.

Кубанские автовладельцы просят проверить конституционность положений статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ.

«Заявители обращают внимание на неопределенность оспоренных норм, вследствие чего они не могут взыскать с причинителя вреда сумму возмещения убытков без учета износа деталей, и, таким образом, восстановить свои нарушенные права в полном объеме», — говорится в материалах Конституционного суда РФ.

Авторы жалобы просят признать оспоренные нормы не соответствующими статьям 15 (часть 1,2), 19 (часть 1), 35 (часть 1,2) и 55 (часть 2) Конституции РФ.

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