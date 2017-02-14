Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму

Речь идет о конфискации по запросу иностранных судов, однако российский суд сможет отказать в исполнении запроса

Москва, , 08:05 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на совершенствование правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам выявления, замораживания, ареста, конфискации и возврата активов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. Речь идет о введении норм о конфискации по запросу иностранных судов активов, которые были получены преступным путем. Кроме того, в предлагаемых нормах есть перечень оснований, по которым суд может отказать в исполнении запроса иностранного суда.

Россия взяла на себя обязательства в рамках международного сотрудничества в этой сфере, напомнил ранее глава правительства Дмитрий Медведев. «Предложенные изменения дополняют действующие нормы, совершенствуют наше законодательство по вопросам выявления таких активов, их возможного замораживания, ареста и последующей конфискации», — отметил он.

В связи с этим первым законопроектом предлагается дополнить УПК новой главой, которая устанавливает порядок признания и исполнения приговоров, постановлений судов иностранных государств в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем. Под такими доходами понимается имущество, указанное в статье 1041 Уголовного кодекса.

Кроме того, устанавливается перечень оснований, при наличии которых российский суд может отказать в исполнении запроса.

Вторым законопроектом устанавливается процедура принудительного исполнения приговора или постановления иностранного суда в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем.