The Washington Post: Флинна могут шантажировать со стороны России

Вашингтон, , 07:49 — REGNUM

Исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс сообщила администрации Трампа в конце января, что, по её мнению, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ввел руководство страны в заблуждение относительно характера своих связей с послом России в США Сергеем Кисляком, а также предупредила, что Флинн может быть подвержен шантажу со стороны Москвы. Об этом сообщает The Washington Post.

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Об этом стало известно от «действующих и бывших официальных лиц» Вашингтона, которые отметили, что заявление Йейтс и еще одного сотрудника служб безопасности США было вызвано опасением, что Флинн мог ввести вице-президента страны Майка Пенса относительно содержания своего разговора с послом России в США. Так, напоминает издание, Флинн сначала заявил, что санкции, введенные Обамой в конце 2016 года, не обсуждались им с российским дипломатом, однако потом советник президента по вопросам национальной безопасности признал, что вопрос санкций мог подниматься, но он об этом не помнит.

Озабоченность Йейтс разделяли и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клеппер и бывший директор ЦРУ Джон Оуэн Бреннан. Они опасались, что «Флинн мог оказаться в компрометирующем положении», поэтому они и выступали за то, что Пенс имел полное право знать, что его ввели в заблуждение.

«Действующие и бывшие официальные лица», которые пожелали остаться неназванными, не стали исключать возможности, что Флинн действовал с ведома других членов переходной команды. В свою очередь, ФБР, Йетс, Клеппер Бреннан отклонили предложение прокомментировать этот вопрос.

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