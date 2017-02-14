В США советник Трампа Майкл Флинн подал в отставку — СМИ
Вашингтон, 14 февраля 2017, 07:49 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Его отставка произошла на фоне обвинений со стороны министерства юстиции в том, что Флинн ввел в заблуждение администрацию президента США относительно его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.
«Я имел неосторожность ознакомить вице-президента Майка Пенса и других должностных лиц с неполной информацией о моих контактах с послом России. Я принес свои извинения перед президентом и вице-президентом, они приняли мои извинения», — заявил Флинн в своем письме, полученном CNN.
По данным источника Reuters в Белом доме, Флинн написал заявление об отставке вечером 13 февраля. Он также подтвердил, что причиной стало неинформирование Пенса о контактах с послом РФ.
Читайте развитие сюжета: СМИ назвали имя нового советника Трампа после отставки Флинна
- 14 Февраля 2017 Мексика не подтверждает рост депортаций из США
-
- 14 Февраля 2017 Сенат США утвердил Стивена Мнучина на должность министра финансов
-
- 14 Февраля 2017 The Washington Post: Флинна могут шантажировать со стороны России
-
- 14 Февраля 2017 Трамп о новом главе Минфина США: Мнучин — финансовая легенда