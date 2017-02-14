Эксперты: у Трампа свое понимание «одного Китая»

«Трамп не дал никаких конкретных определений «политике одного Китая», но он совершенно точно не примет китайское определение этого термина, ни один президент США этого никогда не делал», — мнение международных экспертов

Пекин, , 07:41 — REGNUM США могут и дальше продолжить предоставлять существенную поддержку Тайваню, будь то продажа вооружений или заверения о поддержке, даже после того, как президент США Дональд Трамп внятно озвучил КНР свою приверженность политике «одного Китая», сообщает 14 февраля гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на мнения экспертов.

Как пишет газет, ряд экспертов полагает, что продекларированная Трампом приверженность политике «одного Китая», которую он озвучил во время недавнего телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, еще не вносит окончательности в процесс выстраивания отношений между двумя державами.

«Трамп предсказуем в своей непредсказуемости. Он преодолел «минное поле», однако по-прежнему осталось множество неопределенностей», — говорит старший научный специалист по Азиатско-Тихоокеанской безопасности Международного института Стратегических Исследований в Сингапуре Уильям Чунг. «Еще нет окончательности в отношениях межу США и КНР».

В то же время эксперт по китайско-американским отношениям Центра стратегических и международных исследований, расположенного в Вашингтоне, Бонни Глейзер полагает, что Трамп может в будущем объяснить, что он вкладывает в термин «один Китай».

«Политика «одного Китая» для США определяется «Актом об отношениях с Тайванем» и тремя коммюнике», — уточнил Глейзер.

Согласно этому акту, подписанному в 1979 году, после того, как правительство США переключило дипломатические отношения с Тайбэя на Пекин, США могут вести неформальные отношения с Тайванем на совершенно легальной основе.

«Трамп не дал никаких конкретных определений «политике одного Китая»,поэтому до конца не понятно, с чем он согласился», — продолжил эксперт. «Он совершенно точно не примет китайское определение этого термина, ни один президент США этого никогда не делал».

Кроме того, Уильям Чунг полагает, что обещание Трампа придерживаться какой-либо политике никоим образом не ограничивает его в маневре, опять же в связи с наличием «Акта об отношениях с Тайванем».

«Продажа вооружений Тайваню полностью в праве американцев», — заявил он.

Кроме того, как отмечает SCMP, бывший президент США Барак Обама перед тем, как передать свой пост Дональду Трампу в конце декабря подписал «Закон о национальной авторизации обороны», в рамках которого допускается обмен военной техникой и вооружением с Тайванем.

Стоит отметить, что американский Центр стратегических и международных исследований (SCIS) был основан при Джорджтаунском университете в 1962 году в эпоху расцвета «мозговых центров» в США, которые были призваны насытить возросшую потребность государственных и частных структур в аналитике в разгар Холодной войны.

Согласно исследованиям, проведенным Университетом Пенсильвании в 2013 году, SCIS занимает первое место в рейтинге «аналитические центры по обороне и национальной безопасности» и четвертое в рейтинге «Аналитические центры с наиболее новаторскими имщеями / предложениями в области политики».

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