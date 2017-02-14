Эрдоган поздравил Штайнмаера с избранием на пост президента Германии

Бывший министр иностранных дел занял церемониальную должность и вряд ли будет играть серьезную роль в политике

Берлин, , 07:35 — REGNUM Президент Турции Рджеп Эрдоган поздравил бывшего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с его избранием на пост президента Германии. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган поздравил Штайнмайера по телефону во время своего визита в Саудовскую Аравию.

Штайнмайер стал 12 президентом Германии, данный пост носит скорее представительный характер. Главой государства является федеральный канцлер, как правило, это лидер победившей на выборах в Бундестаг партии.

Напомним, выборы в Бундестаг в Германии состоятся в сентябре 2017 года. По данным социологических исследований, ныне действующий канцлер Ангела Меркель сохранит за собой пост.