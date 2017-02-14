Эрдоган поздравил Штайнмаера с избранием на пост президента Германии
Бывший министр иностранных дел занял церемониальную должность и вряд ли будет играть серьезную роль в политике
Берлин, 14 февраля 2017, 07:35 — REGNUM Президент Турции Рджеп Эрдоган поздравил бывшего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с его избранием на пост президента Германии. Об этом сообщает Anadolu.
Эрдоган поздравил Штайнмайера по телефону во время своего визита в Саудовскую Аравию.
Штайнмайер стал 12 президентом Германии, данный пост носит скорее представительный характер. Главой государства является федеральный канцлер, как правило, это лидер победившей на выборах в Бундестаг партии.
Напомним, выборы в Бундестаг в Германии состоятся в сентябре 2017 года. По данным социологических исследований, ныне действующий канцлер Ангела Меркель сохранит за собой пост.
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