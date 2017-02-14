США направят стратегические вооружения на учения в Южную Корею

«Американские истребители F-22 и атомные подводные лодки примут участие в совместных военных учениях в марте»

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM США в марте текущего года перебросят в Южную Корею стратегические вооружения для проведения совместных военных учений. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на агентство «Ренхап».

«Американские истребители F-22 и атомные подводные лодки примут участие в совместных военных учениях в марте», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии в ходе телефонных переговоров договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными из-за «провокаций» со стороны Северной Кореи.

«В ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности», — говорится в сообщении Минобороны Южной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Северной Кореи произвели запуск новой ракеты 12 февраля 2017 г. Ракета упала в акватории Японского моря — между японскими островами и корейским полуостровом. Территории вод Японии она не достигла.

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