Токио: Присвоение имен Курильским островам противоречит нашей позиции

Токио, , 07:28 — REGNUM Официальный Токио направил российской стороне протест в связи с присвоением географических названий пяти ранее безымянным островам Курильской гряды, территориальную принадлежность которых оспаривает Япония. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу, сообщает агентство Kyodo.

«Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России», — отметил Сугу.

Напомним, 11 февраля было опубликовано постановление главы правительства РФ Дмитрия Медведева, согласно которому названия получили пять островов Курильской гряды. Острова получили названия в соответствии с законом «О наименованиях географических объектов» и по предложению Сахалинской областной Думы.

Острова были названы в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой, а также двух генералов: Кузьмы Деревянко, подписавшего от СССР акт о капитуляции Японии, и Алексея Гнечко, в годы Великой Отечественной войны командовавшего Камчатским оборонительным районом Дальневосточного фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава правительства Японии Синдзо Абэ выразил президенту РФ Владимиру Путину недовольство в связи с укреплением российского военного присутствия на южных Курилах. Вместе с тем, ранее премьер-министр Японии заявил о намерении совершить визит в Россию в ближайшее время. По его мнению, это должно способствовать решению вопроса о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Кроме того, Абэ отметил, что улучшение отношений с Россией крайне важно для поддержания безопасности в Северо-Восточной Азии.

Мирное соглашение между Российской Федерацией и Японией с момента окончания Второй мировой войны так и не было заключено. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи, однако позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Кремль настаивает, что суверенитет России над территориями оформлен в соответствии с нормами международного права.

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