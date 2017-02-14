В МИД прокомментировали звонок пранкера о срыве хакерами выборов в Лимпопо

Москва, , 07:21 — REGNUM В МИД России не оставили без внимания появившуюся в интернете запись телефонного разговора российских пранкеров с членом конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Facebook оставила комментарий по поводу «вмешательства России во внутренние дела Лимпопо».

«Президент Ай Болит из страны Лимпопо … Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!» — написала Захарова.

Напомним, ранее в Сети российский пранкер Владимир Кузнецов выложил запись телефонного разговора, который он провёл, представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, с Уотерс.

«Сегодня у нас очень смешной политический пранк. Член Палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс, недавно заявившая будто РФ напала на Корею получает тревожный звонок якобы от премьера Украины Владимира Гройсмана. Тот сообщает, что русские хакеры вмешались в избирательную систему Лимпопо, а армия [президента России Владимира] Путина уже захватила Львов и Габон! Кроме того, агрессор добрался даже до телевизоров [президента Украины Петра] Порошенко и Уотерс», — написал Кузнецов.

Разговор происходил на английском языке. Уотерс поверила Кузнецову, приняв его за Гройсмана. Мнимый премьер-министр выразил свою озабоченность тем, что новый президент США может ослабить санкции против России. Уотерс это подтвердила.

«Может вы знаете — русские хакеры атаковали их серверы, компьютерные сервер. Они это сделали во время выборов в Лимпопо», — сказал Кузнецов.

Конгрессмен удивилась и уточнила, взломали ли русские хакеры систему, которая управляет голосованием. «Да, взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита», — пояснил Кузнецов.

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