США, Япония и Южная Корея продолжают осуждать КНДР

Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Министры обороны США, Японии и Южной Кореи провели телеконференцию по вопросу ракетных испытаний Северной Кореи и в очередной раз «решительно осудили» азиатское государство, передает Reuters.

По сообщению Пентагона, генерал Джеймс Мэттис и его коллеги осудили запуск как «явное нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН». Соединенные Штаты «подтвердили свои обязательства в отношении обеспечения безопасности» Южной Кореи и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, последние ракетные испытания КНДР, которые были проведены 12 февраля, «решительно осудили» все — США, СБ ООН и даже Китай. МИД России также выразил обеспокоенность в связи с пуском ракеты на Корейском полуострове, однако призвал все стороны «сохранить хладнокровие» и не провоцировать эскалацию напряженности в регионе.

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