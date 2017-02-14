Япония протестует против присвоения названий пяти островам Курильской гряды

Токио, , 05:59 — REGNUM Япония направила протест России в связи с присвоением названий пяти, ранее бывшим безымянными, островам Курильской гряды, принадлежность части которых Токио оспаривает, передаёт агентство Kyodo.

«Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление», — приводит агентство слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.

Отмечается, что протест был направлен российской стороне 13 февраля дипломатическим каналам.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил географические названия пяти островам Курильской гряды. Острова были названы в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного совета СССР Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, а также первой в мире женщины-капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

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