СМИ узнали о срыве визита Дмитрия Рогозина в Иран

Дмитрий Рогозин отменил свою поездку в Тегеран из-за разглашения информации о визите

Москва, , 05:37 — REGNUM Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отменил свой запланированный визит в Тегеран из-за разглашения иранской стороной информации о его поездке, пишет 14 февраля газета «Коммерсантъ».

Предстоящий визит ряда высокопоставленных российских чиновников, в числе которых, помимо Дмитрия Рогозина, назывались первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр энергетики Александр Новак, 12 февраля анонсировал посол Ирана в России Мехди Санаи.

Как сообщили иранские информагентства Mehr и IRNA, Рогозин должен был возглавить российскую делегацию на переговорах по расширению двустороннего сотрудничества в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них планировали принять участие вице-президент по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган.

По информации газеты, самолёт с Рогозиным должен был вылететь в Тегеран утром 13 февраля, однако вице-премьер принял решение отменить визит «по техническим причинам». Планы визита Шувалова и Новака при этом каких-либо изменений не претерпели.

Источники издания сообщили, что поводом для отмены поездки Рогозина стало оглашение иранской стороной информации о его визите, тогда как изначально российский вице-премьер просил соблюсти конфиденциальность.

Как рассказал источники в аппарате правительства, помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является Рогозин, стороны рассчитывали обсудить «достаточно деликатные темы» — в частности, «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнёров на закупку самолетов у западных стран».

«Мы оказываем Тегерану колоссальную поддержку, а они берут технику у тех, кто их же унижает санкциями», — пояснил собеседник издания.