Сенат США утвердил Стивена Мнучина на должность министра финансов

Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Сенат США большинством голосов утвердил Стивена Мнучина в должность министра финансов США, передаёт агентство Reuters.

В ходе голосования кандидатуру бывшего сотрудника Goldman Sachs поддержали 53 сенатора, 47 высказались против.

С назначением Стивена Мнучина было несогласно практически всё демократическое меньшинство в верхней палате Конгресса США за исключением сенатора от Западной Вирджинии Джо Манчина. Ранее демократы пытались бойкотировали предложенного кандидата в профильном комитете.

Напомним, Стивен Мнучин до 2002 года работал в Goldman Sachs. Он участвовал в финансировании некоторых голливудских блокбастеров, в частности «Аватар», «Снайпер». Последним его крупным вложением стал мультфильм «Лего фильм: Бэтмен».

Мнучин присоединился к президентской кампании Дональда Трампа в мае 2016 года и был положительно встречен Республиканской партией благодаря его большому опыту работы с финансами.

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