Мексика не подтверждает рост депортаций из США

Правительство «слышало сообщения о рейдах», но «не видит увеличения числа депортированных»

Мехико, , 05:01 — REGNUM Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай не подтвердил, что число депортаций из США в Мексику значительно увеличилось, передает Associated Press.

«Мы до сих пор не видели какого-либо увеличения числа депортированных», — сообщил Видегарай.

Однако Видегарай подтвердил, что правительство Мексики «слышало сообщения о рейдах» в Калифорнии, Северной и Южной Каролине от частных лиц и мексиканских консульств.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с одновременными задержаниями нескольких сотен нелегальных мигрантов в США поднялось беспокойство правозащитных организаций, которые поспешил успокоить министр внутренней безопасности США Джон Келли — по его словам это «рутинные рейды» иммиграционной и таможенной полиции США.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп уже похвалил сотрудников своей администрации за «большую работу» по борьбе с нелегальной миграцией.

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