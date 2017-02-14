Во время боя в западном Мосуле тяжело ранен журналист из Алжира
Мосул, Ирак, 14 февраля 2017, 04:47 — REGNUM Журналист из Алжира Самира Муаки тяжело ранена выстрелом снайпера в голову в ходе боя в западном Мосуле, сообщает агентство Rudaw.
По информации властей, Муаки была доставлена вертолетом в госпиталь в Багдаде и сейчас находится в коме.
Бои в западном Мосуле идут за контроль над районом Таль-Афар, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится отбить дорогу, которая ведет из осажденного города на сирийскую Ракку, «столицу» исламистов.
Шиитское ополчение заявляет о 70 убитых террористах в районе Таль-Афар, потери со стороны правительственных войск не разглашаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля иракская армия освободила от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восточный Мосул, западная часть города, в которой проживает около 750 тыс. человек, до сих пор находится под контролем исламистов.
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