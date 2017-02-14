Басурин: с начала февраля в ДНР погибли 45 человек

С начала военного конфликта в 2014 году число погибших на территории Донецкой Народной Республики превысило 4,3 тысячи человек

Донецк, , 04:45 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за период с начала обострения ситуации в феврале этого года погибли 45 человек, в том числе четыре мирных жителя. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в интервью газете «Известия», опубликованном 14 февраля.

«В период с 3 февраля, когда началось обострение, погибли 45 человек, из них четыре мирных жителя. Всего же с начала конфликта с 2014 года в ДНР погибли 4334 человека, среди них 595 женщин, 3739 мужчин, в том числе 74 ребёнка в возрасте до 18 лет», — сказал Басурин.

Он также сообщил, что после начала военного конфликта в 2014 году численность населения региона сократилась в три-четыре раза — приблизительно до 250−300 тысяч человек. В 2016 году начался прирост населения и на сегодняшний день в ДНР проживает порядка 600 тысяч человек.

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