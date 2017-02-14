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В штабе кандидата в президенты Франции обвинили Россию в кибератаках

Политика
Команда экс-министра экономики Франции Эмманюэля Макрона считает, что он «стал мишенью» для «российских хакеров» и СМИ

Париж, 14 февраля 2017, 04:03 — REGNUM  Команда кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона заявила о кибератаках на его предвыборный штаб, якобы исходящих из России. Генсек политического движения Эммануэля Макрона «Вперёд!» Ришар Ферран в эфире телеканала France 2 призвал французские власти оградить президентскую кампанию от вмешательства извне.

Как утверждает Ферран, официальный сайт кампании Макрона и его базы данных сталкиваются с «сотнями и даже тысячами атак, исходящих из России». Кроме того, он обвинил российские СМИ в «распространении на ежедневной основе фейковых новостей», которые якобы призваны «повлиять на демократический процесс» и настроить против Макрона общественное мнение во Франции.

По мнению генсека движения «Вперёд!», Кремль благосклонно относится к оппонентам Эммануэля Макрона — лидеру «Национального фронта» Марин Ле Пен и экс-премьеру Франции Франсуа Фийону. Макрон же, по его словам, «стал мишенью» из-за его политики, якобы отстаивающей интересы Европы.

Каких-либо доказательств в подтверждение своих заявлений Ришар Ферран не привёл, но при этом призвал правительство Франции предпринять меры, чтобы предотвратить «иностранное вмешательство» в избирательный процесс.

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