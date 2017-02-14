Выборы в Германии: Партия Меркель проигрывает левым

Берлин, , 04:01 — REGNUM В случае создания левой коалиции на выборах в бундестаг, Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), выдвинувшие на пост канцлера Ангелу Меркель, гарантированно потеряют большинство и могут лишиться всех должностей в правительстве — в том числе должности канцлера, передает Reuters.

Согласно опросу INSA, поддержка христианских демократов составляет около 30%. Социал-демократы даже без коалиции могут обогнать «партию власти» — сейчас их поддержка составляет 31%. В случае, если социал-демократы решатся на союз с «Линке» (10% поддержки избирателей) и «зелеными» (8% поддержки избирателей), они получат в бундестаге абсолютный перевес.

Напомним, выборы в бундестаг Германии пройдут 24 сентября. Согласно избирательному законодательству ФРГ, победившей партии будет предложено право сформировать правительство и назначить канцлера.

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