Си Цзиньпин поприветствовал переизбрание президента Туркмении

Он подчеркнул огромную важность развития китайско-туркменских отношений и личной дружбы между ним Бердымухамедовым

Пекин, , 03:57 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отправил поздравительное сообщение переизбранному президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает 13 февраля китайское агентство «Синьхуа».

В своем сообщении Си подчеркнул огромную важность развития китайско-туркменских отношений и личной дружбы между ним Бердымухамедовым.

Си также заявил, что будет всячески содействовать конструктивной работе с Бердымухамедовым и продолжать выводить двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства в интересах обеих держав.

Си верит, что Туркменистан продолжит достигать новых успехов в деле государственного строительства под руководством переизбранного президента.

Напомним, что Бердымухамедов был избран на третий президентский срок в субботу на общенациональных президентских выборах с внушительным результатом в 97% голосов.

Президент России Владимир Путин также поздравил Бердымухамедова с победой на выборах.

ИА REGNUM уже отмечало, что помимо переизбранного президента, на пост глвый государства также выдвигались замглавы Марыйской области Джуманазар Аннаев, банкир Бекмырат Аталыев, один из лидеров «Аграрной партии» Дурдыгылыч Оразов, зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, директор Сейдинского НПЗ Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов, замглавы Дашогузской области Меретдурды Гурбанов и гендиректор ГП «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.

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