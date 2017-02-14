В Бурятии началась внезапная проверка мотострелкового соединения ВВО

Улан-Удэ, , 03:40 — REGNUM В Бурятии началась внезапная проверка боевой готовности мотострелкового соединения Восточного военного округа, передаёт 14 февраля телеканал «Звезда».

Как сообщил врио начальника пресс-службы ВВО Вадим Астафьев, соединение в полном составе приведено в боевую готовность для выполнения учебно-боевых задач.

«Личный состав, поднятый по тревоге, совершил многокилометровые марши на штатной технике в указанные районы и приступил к отработке практических задач в полевых условиях», — сообщил Астафьев.

Отмечается, что в рамках внезапной проверки также будет дана оценка уровня подготовленности командного состава к управлению войсками в условиях быстроменяющейся обстановки и уровня подготовки экипажей и расчётов.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе была проведена внезапная проверка системы ПВО Москвы и Центрального промышленного района. В манёврах участвовало около 20 самолётов и вертолёты Ми-8 и Ка-52. Как сообщили в Минобороны, проверка показала готовность подразделений ПВО к эффективному выполнению задач по охране воздушного пространства.

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