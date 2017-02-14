Совбез ООН осудил испытания ракет Северной Кореи

Нью-Йорк, США, , 03:29 — REGNUM Совет Безопасности ООН «решительно осудил» проведение КНДР ракетных и ядерных испытаний, и пригрозил «решительными мерами» в случае, если азиатская страна не прекратит запуски ракет, передает Associated Press.

Также запуски северокорейских ракет в своем заявлении «решительно осудил» Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея произвела запуск новой ракеты 12 февраля. Ракета способна накрыть территорию Южной Кореи, а также достигнуть Японии. Пуск ракеты КНДР на этот раз «решительно осудил» даже Китай.

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