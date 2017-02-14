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«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США

Политика
Премьер-министр Израиля хочет «оказать влияние» на стратегию президента Соединенных Штатов

Тель-Авив, 14 февраля 2017, 02:06 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США и намерен сделать «союз между Израилем и Америкой» еще сильнее, сообщает Associated Press.

«Союз между Израилем и Америкой всегда был чрезвычайно сильным. Его надо сделать еще сильнее, — сообщил Нетаньяху во время посадки на самолет. — Я намерен поговорить с президентом Трампом с глазу на глаз об опасностях и о возможностях в регионе».

Другие политики были откровеннее. Так, бывший посол Израиля в Вашингтоне сообщил, что Нетаньяху хочет напрямую «оказать влияние» на стратегию президента США.

«Это очень важная встреча, это новый президент, — считает Салай Меридор, бывший посол Израиля в США. — Есть возможность обсуждать, развивать, оказывать влияние на стратегию, которая разрабатывается в Соединенных Штатах».

Встреча премьер-министра Нетаньяху и Трампа, которого не без оснований называют «другом Израиля», состоится 15 февраля в Вашингтоне. Кроме встречи с американским президентом израильский лидер намерен провести ряд встреч с другими официальными лицами из Белого дома, а также конгрессменами.

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