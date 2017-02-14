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Генсек ООН огорчен реакцией США на посла-палестинца

Политика
Гутерриш «не видит какой-либо уважительной причины» для решения Соединенных Штатов о ветировании кандидатуры

Нью-Йорк, США, 14 февраля 2017, 01:48 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «огорчен» решением США ветировать кандидатуру представителя организации в Ливии — палестинца Салама Файяда, передает Associated Press.

«То, что я не смогу назначить его — это потеря для ливийского мирного процесса и ливийского народа», — считает Гутерриш.

По словам Гутерриша, Файяд является «правильным человеком для правильной работы» и «обладает достаточной компетенцией», чтобы работать послом ООН в Ливии, и генсек ООН «не видит какой-либо уважительной причины» для решения Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе постпред США в ООН Никки Хейли заблокировала кандидатуру посла международной организации в Ливии — бывшего премьер-министра Палестины Салама Файяда. По словам Хейли, этот шаг должен «послать сигнал» для международной организации, что США больше не поддерживают создание Палестину в ущерб Израилю.

Читайте ранее в этом сюжете: Америка больше не поддерживает Палестину — посол США в ООН

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