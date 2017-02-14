У Трампа с Канадой «выдающиеся» отношения

«Гораздо менее тяжелые по сравнению с тем, что происходит на южной границе»

Вашингтон, , 00:31 — REGNUM На совместной пресс-конференции по итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо лидеры соседних североамериканских стран всячески подчеркивали дружественные намерения, «общие цели» и «выдающиеся отношения» между странами, передает Associated Press

«Мы имеем выдающиеся торговые отношения с Канадой, — сообщил журналистам Трамп. — Мы будем делать то, что пойдет на пользу нашим странам».

В целом Трамп охарактеризовал отношения с Канадой как «гораздо менее тяжелые по сравнению с тем, что происходит на южной границе».

Премьер-министр Канады подтвердил важность «выдающихся отношений» и «общих целей». Хотя Трюдо и отметил, что взгляды на иммиграционную политику руководства Канады и США в данный момент различны, это не должно повлиять на двусторонние отношения между странами.

«Последнее, что канадцы ожидают от меня — это то, что я буду читать лекции другой стране о том, как им правильно управлять собой», — заключил Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава МИД Канады Христя Фриланд пообещала, что «Канада ответит» Соединенным Штатам в случае, если администрация президента США пойдет на повышение ввозных пошлин на канадские товары.

Но вероятнее всего, этого не произойдет: более 75% экспорта Канады идут в США, и для 35 штатов США Канада также является главным экспортным рынком, так что торговые отношения между странами действительно являются «выдающимися».

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