«Это конфликт с бандеровской Украиной и с Россией»

Москва, , 04:09 — REGNUM Минские соглашения не будут реализованы украинской стороной, это исключено. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 высказал политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. По его мнению, Украина не возьмёт на себя вину.

«Естественно я не верю, что это замороженный конфликт в этой конфигурации между Россией и Украиной. Это не Карабах где-то там, на Кавказе, это не Приднестровье, где армия наша остановила этот конфликт. Это вот здесь, это будет кровоточить не только на эту территорию, а в обе стороны. Нужны решительные меры: и военные, и политические», — уверен политолог.

«Это не гражданская война на Украине, потому что, что такое Украина, никто рассказать не может, — добавил Виталий Третьяков. — Это украинские националисты, нацисты, в том числе, значительная часть из них, ведут войну против русского, русскоязычного и не националистического населения Украины, рассматривая их как представителей России. И в этом смысле это действительно конфликт с бандеровской Украиной и с Россией, и никакими минскими соглашениями решить его невозможно».