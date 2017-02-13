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Депутат Рады: Важнее блокады Донбасса — зависимость Украины от России

Политика
Антон Геращенко насчитал 18 зловещих процентов товарооборота Украины с Россией, по сравнению с которыми торговля с ДНР мало что значит

Киев, 13 февраля 2017, 22:55 — REGNUM  Сохранившийся товарооборот с Россией для Украины гораздо опаснее контрабандной торговли с Донбассом, заявил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко, сообщает ФАН.

Насчитавший 18% товарооборота с Россией депутат Рады Антон Геращенко был огорчен сохранившейся до сих пор зависимостью Украины от России.

По его словам, Украина остается зависимой от Российской Федерации по поставкам газа и нефтепродуктов, ядерного топлива для АЭС, из-за наличия аммиакопровода, без которого не может работать Одесский припортовый завод.

Напомним, ранее руководитель Минэнерго Украины Игорь Насалик расстроил соратников Антона Геращенко заявлением о том, что для Украины полноценной альтернативой поставок угля из Донбасса может быть только закупка угля или газа в России.

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