Президент ЮАР провел телефонные переговоры с Трампом
Кейптаун, 13 февраля 2017, 22:49 — REGNUM Президент ЮАР Джейкоб Зума провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 13 февраля Associated Press.
Лидеры двух стран обсудили совместную работу по широкому спектру вопросов, выразили готовность к укреплению торговых отношений и стремление к «миру и стабильности на африканском континенте», говорится в заявлении администрации президента ЮАР.
Напомним, в настоящий момент на территории ЮАР расположены около 600 американских компаний.
В прошлом году в ЮАР разразился коррупционный скандал с участием президента страны Джейкоба Зума. Оппозиция обвинила его в нецелевом расходовании средств из государственной казны. Несмотря на публичные извинения президента, ситуация в стране остается напряженной.
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