Президент ЮАР провел телефонные переговоры с Трампом

На территории ЮАР действуют около 600 американских компаний

Кейптаун, , 22:49 — REGNUM Президент ЮАР Джейкоб Зума провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает 13 февраля Associated Press.

Лидеры двух стран обсудили совместную работу по широкому спектру вопросов, выразили готовность к укреплению торговых отношений и стремление к «миру и стабильности на африканском континенте», говорится в заявлении администрации президента ЮАР.

Напомним, в настоящий момент на территории ЮАР расположены около 600 американских компаний.

В прошлом году в ЮАР разразился коррупционный скандал с участием президента страны Джейкоба Зума. Оппозиция обвинила его в нецелевом расходовании средств из государственной казны. Несмотря на публичные извинения президента, ситуация в стране остается напряженной.

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