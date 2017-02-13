В Румынии пройдет референдум о борьбе с коррупцией

Бухарест, , 22:47 — REGNUM Парламент Румынии одобрил инициативу президента Клауса Йоханниса о проведении референдума по вопросу борьбы с коррупцией. Как сообщило румынское ИА Mediafax, референдум будет носить консультативный характер.

Цель референдума, по словам Йоханниса, — выяснить отношение румын к инициативе правительственной коалиции во главе с социал-демократами о декриминализации коррупционных преступлений и амнистии коррупционеров.

Представители правящего большинства раскритиковали инициативу президента о референдуме, назвав его бесполезной тратой денег, однако противиться проведению референдума не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние две недели в Румынии проходят масштабные акции протеста Недовольство граждан страны, вышедших на улицы столицы и других городов, было вызвано законодательной инициативой, предполагающей амнистию для преступников, отбывающих срок за коррупцию. Решение правительства раскритиковали президент Клаус Йоханнис и официальные представители ЕС и США.

Скандальные поправки в Уголовный кодекс предусматривали отмену наказания за коррупцию, если нанесенный ущерб не превысил €42 тыс., а также проведение широкой амнистии для осужденных по этим статьям.

В число амнистированных могли попасть глава правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня, ранее осужденный условно по обвинению в коррупции, и другие функционеры партии власти, а также ряд бывших чиновников и олигархов, получивших в последние годы различные сроки за коррупцию и отмывание денег.

Позже премьер Сорин Гриндяну предложил отменить поправки, поскольку не хочет «раскалывать Румынию на две части». По его словам, авторы инициативы из Минюста недостаточно хорошо проинформировали граждан о предлагаемых законах, поэтому возникло много «искажений и путаницы». По версии правительства, инициатива преследовала цель решить проблему переполненности тюрем в стране.

Левоцентристское правительство Сорина Гриндяну было сформировано после победы Социал-демократической партии (СДПР) на парламентских выборах в Румынии в декабре 2016 года. Целый ряд лидеров СДПР в последние годы были осуждены либо находятся под обвинениями в коррупции. При этом в партии считают, что борьба с коррупцией стала инструментом политической борьбы в Румынии.

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