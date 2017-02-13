Власти Косово санкционировали арест 57 косовских сербов

Приштина открыла дела в отношении косовских сербов после задержания во Франции экс-премьера Косово Рамуша Харадиная по запросу Белграда

Приштина, , 22:43 — REGNUM Специальная прокуратура Косово выдала 57 местных и международных ордеров на арест косовских сербов по подозрению в совершении военных преступлений во время вооружённого конфликта 1998−1999 годов, передаёт 13 февраля «Радио и телевидение Сербии».

Пресс-секретарь косовской спецпрокуратуры заявил агентству, что международные ордеры были выданы в том числе по требованию прокуроров миссии Евросоюза в Косово EULEX. При этом он не стал раскрывать подробностей, в отношении каких лиц выданы ордеры и в каких именно военных преступлениях они подозреваются.

Вместе с тем официальный представитель миссии ЕС Драгана Николич-Соломон опровергла данную информацию, заявив, что EULEX не имеет отношения к выдаче ордеров, а речь идёт исключительно о «местных делах, которые в настоящее время расследуются прокуратурой Косово».

По информации приштинских СМИ, ордеры на аресты сербов были выданы ещё 5 января — на следующий день после задержания во Франции экс-премьера Косово Рамуша Харадиная по ордеру, выданному сербскими властями Интерполу в 2004 году.

Директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич назвал открытые косовскими властями дела против сербов «политически мотивированными». По его словам, речь идёт о «новейшем виде давления на сербский народ в крае».

Один из бывших командующих террористической организации «Армия освобождения Косово» Рамуш Харадинай обвиняется Белградом в военных преступлениях, совершённых в ходе вооружённого конфликта 1998−1999 годов. Ранее он уже дважды проходил фигурантом по делам в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), но был оправдан.

Минюст Сербии направил судебным органам Франции документы по делу Харадиная и заявил о намерении добиваться выдачи задержанного. Дело находится на рассмотрении апелляционного суда во французском городе Кольмаре. На последнем заседании, состоявшемся 9 февраля, было заявлено, что суд «не располагает достаточными доказательствами» для принятия окончательного решения. Следующее заседание было назначено на 2 марта. Харадинай на данный момент выпущен под подписку о невыезде из страны.