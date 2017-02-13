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Финнам не дает покоя приобретенная гражданами РФ недвижимость

Политика
Министерство обороны страны проверяет сделки с недвижимостью, расположенной вблизи стратегических объектов, утверждает депутат финского парламента Суна Кюмяляйнен

Хельсинки, 13 февраля 2017, 22:28 — REGNUM  Министерство обороны Финляндии может ввести ограничения на сделки с недвижимостью для иностранных граждан. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает финский национальный вещатель Yle.

В оборонном ведомстве изучают вопрос внесения поправок в законодательство, регулирующее сделки с недвижимостью. Как рассказала депутат финского парламента Суна Кюмяляйнен, министерство обороны в данный момент проверяет сделки о покупке гражданами из-за пределов Европейского союза недвижимости, расположенной вблизи стратегических объектов. По словам депутата, некоторые сделки, заключенные иностранцами, возможно, необходимо будет расторгнуть. При этом Кюмяляйнен подчеркивает, что само понятие «стратегические объекты» нужно расширить. «В Финляндии тяжело однозначно определить стратегические точки. У нас есть вышки сотовой связи, расположенные на тесно заселенной местности, недвижимость, расположенная в приграничной зоне, не говоря уже о дачных коттеджах, расположенных в зоне, смежной с аэропортами», — отмечает депутат. Она также намерена выдвинуть инициативу, согласно которой сделки с недвижимостью для граждан из-за пределов ЕС требовали бы индивидуального разрешения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году граждане РФ потратили на покупку недвижимости в Финляндии в общей сложности почти 19 млн евро. Число сделок, совершенных российскими покупателями, впервые выросло после четырехлетнего спада. Жители России отдают предпочтение Восточной Финляндии: половина сделок с недвижимостью была заключена в регионах Южное Саво и Южная Карелия. Их интересуют в основном старые частные дома и дешевые квартиры стоимостью 15—50 тыс. евро.

Напомним, в ноябре 2016 года финская полиция безопасности SUPO заявила о том, что приобретенная гражданами РФ недвижимость в Финляндии может быть использована для размещения российских военных. В своём отчёте SUPO отмечает, покупка недвижимости может означать, что Россия готовится оказать давление на Финляндию в случае кризисной ситуации. По мнению финской стороны, об этом свидетельствуют сделки с недвижимостью, «с которыми не связано никакой бизнес-логики».

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