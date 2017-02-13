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СМИ: Меркель не едет в Израиль из-за закона о поселениях в Палестине

Политика
Официальной причиной отмены визита объявлены сентябрьские выборы в ФРГ

Тель-Авив, 13 февраля 2017, 22:15 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила поездку на германо-израильский саммит, назначенный в Иерусалиме на 10 мая, в знак своего недовольства израильским законом о легализации строительства еврейских поселений на палестинских территориях, сообщает израильская газета Haaretz.

Официальной причиной отмены визита объявлены сентябрьские выборы в ФРГ, однако по данным газеты, главной причиной является недовольство канцлера законом, легализующим строительство еврейских поселений на территориях палестинского Западного берега реки Иордан.

Напомним, 23 2016 года декабря была принята резолюция Совбеза ООН, требующая от Израиля прекратить создание еврейских поселений на палестинских территориях, в ответ на что израильский премьер Биньямин Нетаньяху официально заявил об отказе выполнять данную резолюцию.

Кроме того, 6 февраля 2017 года парламентом Израиля был принят закон о легализации еврейских поселений на палестинских территориях.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: Поселенческая деятельность Израиля противоречит международному праву

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