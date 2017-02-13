На Ставрополье пятый район преобразуют в городской округ

Ставрополь, , 21:57 — REGNUM



В Ставропольском крае пятый по счету район планируется преобразовать городской округ. Муниципальные образования, входящие в состав Георгиевского района планируется объединить с городом Георгиевском в городской округ.

Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Светлана Терехова сообщила, что этот вопрос планируется включить в повестку предстоящего на этой неделе заседания регионального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Думе Ставрополья.

Как говорится в пояснительной записке к этой инициативе, преобразование происходит по инициативе населения, в сельских поселениях района, городе Георгиевске и районе проведены публичные слушания по этому вопросу. Районным советом принято решение об инициативе объединения сельских поселений района с городским округом город Георгиевск. Сельсоветы также приняли решения о своем согласии на это объединение.

«Создание единого муниципального образования Георгиевского городского округа позволит оптимизировать административно-территориальное устройство территории, создать единые органы управления, что положительным образом скажется на выполнении полномочий по решению вопросов местного значения», — говорится в документе.

При этом сельским поселениям сохранят статус и меры социальной поддержки. Кроме того, объединение поселений позволит сократить расходы на содержание органов местного самоуправления, консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности органов местного самоуправления по оперативному решению задач, включая возможности участия в госпрограммах Ставропольского края по привлечению субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования.

Отметим, что Георгиевский городской округ станет пятый укрупнившимся муниципалитетом Ставрополья. 28 мая 2015 года был создан Минераловодский городской округ. 28 апреля 2016 года — Ипатовский и Нефтекумский округа. 24 ноября 2016 года был образован Кировский городской округ.

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