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Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества

Политика
Бухарест снова призвал Москву «избегать неадекватной риторики»
Русофобия Русофобия

Бухарест, 13 февраля 2017, 21:52 — REGNUM  «Обязательства и позиции Румынии, особенно те, которые касаются участия в европейским и евроатлантическим ценностям, являются элементами абсолютного консенсуса на уровне румынского общества», — заявил, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Румынии, министр иностранных дел страны Теодор Мелешкану на встрече с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым.

Комментируя в этом контексте реакцию МИД РФ на размещение в Румынии элементов противоракетной системы США, Мелешкану призвал «избегать неадекватной риторики в публичных заявлениях и сосредоточить усилия на прямом диалоге». Он также важность «прагматического подхода в двусторонних отношениях».

Напомним, директор четвертого европейского департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко заявил 9 февраля, что Румыния, проводящая антироссийскую и русофобскую политику и разместившая на своей территории американскую ПРО, стала страной-форпостом, который представляет угрозу для безопасности России.

МИД Румынии выразил несогласие с заявлением, назвав такую риторику «неадекватной». В румынском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что ранее неоднократно заявляли о том, что система ПРО в Девеселу «не направлена против России и носит исключительно оборонительный характер».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Румынии назвал позицию МИД РФ «неадекватной риторикой»

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