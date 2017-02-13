Понедельник, 13 Февраля 2017 года
21:57:41 МСК

Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России

Политика
Кишинев и Киев договорились совместно «продвигать» свою «территориальную целостность» и «евроинтеграцию»

Кишинёв, 13 февраля 2017, 21:39 — REGNUM  Молдавия и Украина намерены укреплять «региональную солидарность» в вопросах, связанных с суверенитетом и «территориальной целостностью» обеих стран. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на состоявшейся 13 февраля в Киеве с руководителем Украины Петром Порошенко.

«Очень важно, чтобы Украина и Молдова были партнерами в продвижении норм международного права в регионе и поддерживали друг друга в продвижении суверенитета и территориальной целостности обеих стран», — сказал Филип.

Он заявил, что Кишинев поддерживает решение политическим и дипломатическим путем «кризиса в Донбассе и в Крыму», и подтвердил готовность правительства Молдавии организовать отдых и реабилитацию детей, которые пострадали в результате вооруженного конфликта на Украине.

Филип также отметил, что «евроинтеграция» является «общим выбором наших стран и народов». «Мы готовы и впредь тесно сотрудничать, чтобы проще и быстрее продвигаться в направлении европейской интеграции», — добавил молдавский премьер.

Павел Филип и Петр Порошенко обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, завершение процесса демаркации государственной границы и урегулирование прав собственности, а также важность молдавско-украинского сотрудничества на международном уровне, в том числе в рамках ООН, СЕ и ОБСЕ.

В ходе приуроченного к официальному визиту в Киев интервью украинскому агентству Ukrinform Павел Филип заявил, что Кишинев «приложит все последовательные усилия для безусловного вывода российских войск» из Приднестровья, и будет настаивать на преобразовании нынешней миротворческой операции на Днестре в гражданскую миссию с международным мандатом.

Мандат нынешней миротворческой миссии на Днестре, по его утверждению, уже выполнен. «Поэтому я настаиваю на превращение ее в гражданскую миссию с международным мандатом, которая будет стимулировать прогресс в переговорном процессе по урегулированию приднестровского конфликта», — добавил Филип.

ИА REGNUM напоминает, что признавая «территориальную целостность» Украины, Кишинев включает в нее российский Крым и отделившиеся ДНР и ЛНР, а Киев со своей стороны признает «территориальную целостность» Молдавии, включая в нее Приднестровскую Молдавскую Республику, провозгласившую независимость на год раньше «Республики Молдова».

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия поддерживает «миротворчество» Киева на Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приднестровское урегулирование
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Румыния: русофобия – «абсолютный консенсус» румынского общества
БухарестРумыния Размещение элементов системы ПРО в Европе Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
«Страшно интересно»: чего ждут новгородцы от губернатора — «варяга»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
NB!
13.02.17
Анатолий КошкинСталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Литва поставила России условия о дружбе
ВильнюсЛитва Российско-литовские отношения Политика
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
ещё главное