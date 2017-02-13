Елена Ханенкова, , 21:39 — REGNUM

Многие эксперты сходятся во мнении о том, что федеральные выборы в Германии 24 сентября — возможность продолжить существующий курс для всей Европы.

Мартин Шульц — бывший мэр небольшого города Вюрзелен в Вестфалии — может стать серьезным конкурентом Ангелы Меркель в борьбе за пост канцлера ФРГ. Это новость уровня политической сенсации, если бы, конечно, не Brexit, не избрание Дональда Трампа или даже не внезапное возвышение Франсуа Фийона во Франции.

«Каждая проблема заканчивается в итоге в мэрии», — комментирует Шульц свое не знатное происхождение, добавив, что считает, что такие «комментарии — оскорбление десятков тысяч людей» в локальной политике. «Меня не смущает то, что я родом из Вюрзелена и что это маленький городок… это мой дом», — говорит социалист.

«В этом экстраординарном политическом климате, внезапный всплеск популярности Мартина Шульца скорее вписывается в общий курс, чем становится неожиданностью. Предсказуемость мира, перевернутого с ног на голову», — пишет издание The Politico.

«Еще в январе 2017 года немецкая пресса высмеивала предложение Шульца воскресить своих"умирающих» социал-демократов как «миссию камикадзе». С историческим минимумом поддержки — около 20% и полными 17% пунктами отставанияот консерваторов Ангелы Меркель, решение Шульца взяться за руководство партии считалось актом отчаяния человека, свергнутого споста президента Европарламента.

Но, как это часто бывает в невероятной политической карьере Шульца, именно он теперь смеется последним. Новость о том, что СДПГ обогнала Меркель и христианских демократов впервые за более чем десять лет в опросе, опубликованном в ежедневном издании Bild, стала громом среди ясного неба в Берлине. Недавние опросы действительно показывали, что СДПГ набирает обороты, но мало кто верил, что партия окажется впереди.

Шульц готов к борьбе: «Я работал вместе с Ангелой Меркель в течение более длительного времени, чем кто-либо другой из партии», — говорит экс-президент Европарламента, добавив, что у него был «шанс изучить ее». «Мы намерены сделать выборы в этом году настоящей сенсацией», — провозглашает Шульц. «У нашей партии, СДПГ, есть амбиции стать самой сильной политической силой на следующих выборах. И у меня есть амбиции стать следующим канцлером Федеративной Республики Германии!»

Принимая во внимание нестабильное настроение электората и кратковременный эффект от лоска и новизны Шульца, к опросам следует относиться с осторожностью. И все же, нет никаких сомнений в том, что его кандидатурабольно ударила по нервам немецкого политикума.

Еще в конце января в Берлине считали, что четвертый термин Меркель — неизбежность. «Меркель можно любить или ненавидеть, но только она альтернатива без альтернативы», — твердил общий рефрен. Хотя популярность Меркель и пострадала во время кризиса с беженцами, ее рейтинги подскочили, как только их приток спал.

Шульц, тем временем, считался кандидатом, имеющим мало шансов на успех, у него не было серьезной опоры в своей партии и не было широкой общественной поддержки. Пятая часть немцев созналась, что совсем его не знает. Даже главная тема его кампании (социальная справедливость) казаласьпотертым социалистическимлозунгом — еще одно свидетельство окостенения партии и отсутствияперспектив. Мысль о том, что Шульц может победить Меркель (партнера по коалиции, с которой объединилась его собственная партия СДПГ) даже не допускалась.

Раздробленная база. Меркель по-прежнему фаворит, но она испуганный фаворит. Предстоящая кампания «будет самой трудной», — призналасьонанедавно.

Новость о том, что СДПГ вырвалась вперед в опросе Bild появилась в то же время, когда канцлер пыталась зарыть топор войны с Хорстом Зеехофером, главой Христианско-социального союза (ХСС) из баварской братской партии. Меркель и Зеехофер были в натянутых отношениях в течение нескольких месяцев из-за политики в отношении беженцев: баварцы настаивали на жесткой линии, в том числе в «потолке» для лиц, ищущих убежища, но канцлер такие условия отвергала. В настоящее время возникли еще инапряженность и более глубокие разногласия внутри партии Меркель, чтозатрудняет попытки Меркель сплотить консервативную базу внутри партии. В то время как ХСС пообещал поддержать кандидатуру Меркель, недавнее совместное выступление с Зеехофером в Мюнхене, кажется, не особо сгладило эту разобщенность.

Даже союзники предупреждают об усталости. «Устала ли Германия от Меркель?», — пишет правое издание Bild. Но, похоже, и сама Меркель устала от Германии.

«После 12 лет правления Меркель многие немцы жаждут нового лица, если не нового подхода. В то время как эффект Шульца — это больше о внешнем виде, чем о каких-либо глубинных вещах (он до сих пор представляет программу и политические позиции, которые едва ли сильно разнятся с платформой Меркель), его энергичный стиль и свежее лицо находит отклик у избирателей, жаждущих альтернативы госпоже-канцлеру и предшественнику Шульца лидеру СДПГ, Зигмару Габриелю.

Немцы ценят Шульца за незапятнанность политическими компромиссами, на которые шла партия до его прихода — в большой коалиции. Хотя Габриэль пользовался мощной поддержкой в СДПГ, его склонность «вилять» в противоположную сторону по важным политическим вопросам стоила ему доверия избирателей. В реальности то, что многие эксперты считали главным недостатком Шульца — его относительная безвестность в немецкой политике — оказалось его самым большим активом. В одном немецком комедийном шоу показали случайную выборку немецких пешеходов (еще до того как Шульц стал главным социалистом). Большинство не смогло опознать его по фотографии. И это несмотря на то, что он принадлежал к высшему руководству СДПГ и в течение многих лет определял направление партии.

Консерваторы, в свою очередь, пытались залить холодной водой кандидатуру Шульца, описывая его как непроверенного политика, который знает больше о Брюсселе, чем о Германии. Христианские демократы до сих пор пытаются дискредитировать его, привлекая внимание к его щедрой зарплате и льготам на посту президента Европарламента, но похоже без особого эффекта. Положение, конечно, может измениться с «нагревом» кампании. Но что беспокоит лагерь Меркель сильнее всего — это риторические навыки и привлекательность «нового лица» — качества, которыми Меркель не может похвастаться. Это уже проявляется в социальных медиа. Форум под названием the_schulz стал в Германии «бомбой», породив шквал про-шульцовских мемов типа «Сделаем Европу снова великой». Но все эти полушутки и часто преувеличенные качества кандидата, включая регулярные ссылки на Шульца как на «Канцлера Бога», создают шумиху вокруг его кампании, добавляя ей импульс. Понимая важность социальных медиа, которым предстоит сыграть свою роль в ближайшие месяцы, Шульц поблагодарил своих сторонников на Reddit специальной видеозаписью. «Вы запустили волну, которая стала для меня большим подспорьем», — сказал он. «Я знаю о вашей поддержке. Это интересный, творческий и приятный [проект]».

Шульц называет «открытым оскорблением» то, что ХСС «льстит и аплодирует» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого кандидат на пост канцлера ФРГ называет безбилетником ЕС. «Германия проявляет солидарность», — говорит он. «Но если другие страны, такие как Венгрия, берут деньги из фондов ЕС и не хотят пускать беженцев, то следующее федеральное правительство должно объединить вопрос о солидарности со следующим проектом бюджета ЕС».

Он заверил: «Со мной не будет евро-насилия». И сказал, что, если речь идет о резюме (он бросил школу и никогда не ходил в университет), — это роднит его «с большинством людей в этой стране». Канцлером, по мнению Шульца, необходимо не только понимать проблемы людей, но и «глубоко сопереживать им», — цитирует социалиста издание Politico.

По словам министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, Шульц ведет себя как Дональд Трамп. «Если Шульц еще и призовет своих сторонников скандировать «Make Europe great again», то он почти в буквальном смысле будет [как] Трамп», — сказал он в интервью изданию Der Spiegel, опубликованном 10 февраля. Он также сказал, что Шульц ведет себя «популистским образом». Шойбле сказал, что Шульцу нужно «думать немного [немного больше]». Он предупредил, что во времена, когда происходит всплеск популистских движений, политики должны следить за языком», — цитирует министра издание Politico.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что это была «очень катастрофическая ошибка» Ангелы Меркель — «принимать всех этих нелегалов» в разгар кризиса мигрантов. Напомним, судьбоносное решение открыть двери для беженцев вызвало гнев и протесты большей части Германии. «Если бы я могла, я бы повернула время вспять на много, много лет, чтобы лучше подготовиться», — позже призналась сама Меркель. Конечно многие, в том числе ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) извлекла выгоду в связи с кризисом мигрантов и Brexit.

Петр Бурас, руководитель варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям, тоже говорит, что немецкая политическая система входит в «мейнстрим». На вопрос, что будет происходить на немецких федеральных выборах, он сказал: «Очень трудно предсказать что-либо… Немецкая политика разваливается — с подъемом Afd и с потерей поддержки главной партии».

Но многие эксперты считают, что, несмотря на критику Меркель и ее тонущую поддержку, большинство избирателей поддерживают идею оставитьее канцлером. Ее популярность гораздо слабее, чем несколько лет или даже месяцев назад, но она по-прежнему на уровне более чем 40%. Меркель впервые дала понять, что она могла бы сделать шаг назад — от ее непопулярной политики открытых дверей.

Бурас говорит, что партнеры по коалиции социал-демократы (СДПГ) не могут обратить возмущение по поводу миграции в свою пользу. Поддержка Меркель в СДПГ еще сильнее, чем в ее собственной партии», — говорит он, отмечая, что они больше всех пострадали, находясь в этой коалиции так долго. «Очень маловероятно, что СДПГ победит на выборах».

Бурас ожидает, что большая коалиция — из СДПГ и христианских демократов — останется у власти после выборов. Он допускает также вариант создания коалиции христианских демократов и Партии зеленых Германии. Ультрас (AfD) Бурас пророчит около 15% голосов. «Я не думаю, что они получат больше на федеральном уровне».

«Меркель сильна в периоды кризисов — в этом она превосходит всех, но даже она не сможет бороться с ущербом от выхода Италии [из ЕС] и/или победы Ле Пен. Но, с другой стороны, в сочетании с победой Фийона во Франции, это может быть очень позитивный сценарий для проевропейской фискальной политики. И без Великобритании, дорога может быть чистой для министров финансов еврозоны и большего, наконец, надежного финплана Юнкера.

Необходима стабильность политики, ориентированная на необходимые долгосрочные реформы трудовой политики, либерализации рынка услуг и энергетической политики, более смелый подход к решению долгосрочных проблем зоны евро, устойчивость государственного долга — это необходимо решить в течение срока действия следующего канцлера. Это зависит от ее следующего партнера по коалиции. Сохранение нынешней правительственной коалиции, что весьма вероятно, приведет к еще большей неразберихе и к очень немногим реформам», — говорит Карстен Бжески, главный экономист ING-DiBa в интервью Financial Times.

Ну что ж, у Шульца еще полгода. Нет ничего невозможного для кандидата от партии, которая дала стране таких канцлеров, как Вилли Брандт, Гельмут Шмидт и Герхард Шредер. Но опросы общественного мнения предсказывают поражение социал-демократов на выборах в Нидерландах в марте. Французские левые расколись, а Испанская социалистическая рабочая партия вполне может последовать за своими греческими товарищами из социалистического движения (ПАСОК) — в политическое небытие.

О всей серьезности предстоящего выбора Европы пишет с грустью немецкое издание Der Shpiegel в статье по заголовком «Европа должна защитить себя от опасного президента». «Есть моменты в жизни, которые действительно на вес золота. Времена, когда раскрывается характер человека, когда важное отделяется от несущественного. Вскоре принятые решения определят дальнейший путь человека. С некоторыми это трагически происходит слишком рано — в юности — в то время, когда они еще не доросли до того, чтобы предвидеть все возможные последствия. Они принимают решения весело и те приводят либо к удаче, либо к неудаче. Но страны и правительства редко бывают невинны, когда дело доходит до их решений.

Это та ситуация, к которой мы приближается. Люди, которые должны решать, уже выросли. Теперь они должны начать готовиться, даже если это будет болезненно. Германия должна встать в оппозицию к 45-ому президенту Соединенных Штатов. Этого достаточно сложно по двум причинам: в первую очередь, потому что именно у американцев мы получили либеральную демократию; и потому, что неясно, как холерики на другой стороне будет реагировать на дипломатическое давление. Тот факт, что оппозиция американскому правительству может быть успешной только вместе с азиатскими и африканскими партнерами ‑ и без сомнения, с нашими партнерами в Европе, с ЕС, — не облегчает ситуацию.

До сих пор Германия рассматривала свою ведущую роль (по крайней мере, в понимании канцлера Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле) в противостоянии интересам других европейских стран: с помощью политики жесткой экономии Шойбле или миграционной политики Меркель. Теперь Германии, стране, которая политически и экономически доминирует в Европе, придется заполнить многие пустые места, оставленные после ухода Америки из старого мирового порядка, о котором бывший глава МИД Германии Йошка Фишер говорил, как о «Pax Americana». В то же время, Германия должна создать союз против Дональда Трампа», — уверен автор Der Spiegel Клаус Бринкбаумэр.

«Президент США хочет установить антилиберальную демократию, или еще хуже: он хочет подорвать баланс сил… Презрение президента Соединенных Штатов к науке и образованию, к климату и экологической политике через четыре или восемь лет может стать серьезной угрозой.

Среди вещей, которые считались истинным прогрессом в течение XX века, были многосторонность и свободная торговля. Мир стал настолько сложным, что ни одна страна не может решить основные его проблемы самостоятельно — это признали все. Такие организации, как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организации, Межправительственные группы экспертов по изменению климата, НАТО и ЕС — все они были созданы по этой причине. Ни одна из этих организаций не совершенна, но это то, что мы создали и запустили в работу ‑ и мы нуждаемся в них. Бэннон теперь хочет стереть их с лица земли…

Несправедливость — серьезная проблема нашего времени, равно как и опасения по поводу наступления цифрового века и глобализации — это справедливо, учитывая, крайнее разделение общества и скорость современной жизни. Трамп объединил эти тревоги своих избирателей с национализмом и ксенофобией. Вот как работают демагоги. Соединенные Штаты — ядерная сверхдержава, которая доминировала в мире в экономическом, военном и культурном отношении на протяжении десятилетий, в настоящее время представляет себя в качестве жертвы, взывая со всей серьезностью к лозунгу «Америка прежде всего» и пытается заставить остальную часть мира идти на унизительные уступки — это абсурдно.

Это не та угроза, которая каким-то образом разрешится сама собой. Немецкая экономика стала объектом американской торговой политики, а германская демократия идеологически противоположна видениям Трампа. И даже здесь, в центре Германии, правые экстремисты пытаются протянуть ему руку помощи. Настало время постоять за то, что важно: за демократию, свободу, Запад и его союзы. Это не означает, что мы должны отказаться от наших контактов с Америкой и всеми рабочими группами между нашими правительствами. Но Европа должна стать сильнее и начать планировать свою политическую и экономическую оборону», — делает вывод Бринкбаумэр.