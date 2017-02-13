Нигерия попросила у Трампа оружие для борьбы с терроризмом

В Нигерию могут быть поставлены турбовинтовые штурмовики

Абуджа, , 21:35 — REGNUM Президент Нигерии Мохаммаду Бухари в ходе телефонных переговоров обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможную сделку на поставку вооружений для борьбы с терроризмом, сообщает 13 февраля Reuters.

«Президент Трамп заверил президента Нигерии в готовности США заключить новую сделку и поставить Нигерии оружие, необходимое для борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении администрации президента Нигерии.

Напомним, в мае прошлого года США рассматривали возможность поставки в Нигерию до 12 легких турбовинтовых штурмовиков A-29 «Супер Тукано». Сделка на поставку вооружений в Нигерию требует одобрения Конгресса.

Вооруженные силы Нигерии уже отбили большую часть территорий, захваченных исламистами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако террористические атаки пока не прекратились.

Война группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с правительством Нигерии идет в провинции Борно на северо-востоке африканской страны с 2009 года, жертвами кровопролитного противостояния стали десятки тысяч человек, не менее 2,5 миллионов бежали из провинции в другие районы Нигерии или в соседние страны.

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