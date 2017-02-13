Великий Новгород, , 21:03 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, назначенный на этот пост сегодня, 13 февраля, указом президента России, 14 февраля начнёт работу в регионе. Ожидается, что его представит полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Прежний глава региона Сергей Митин, возглавлявший регион 9,5 года, будет также присутствовать на этом мероприятии.

Комментировать досрочную отставку Сергея Митина никто из представителей политических партий корреспонденту ИА REGNUM не стал. Только вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов (ЛДПР) отметил, что «политику определяет Владимир Владимирович Путин, ему с его высоты виднее».

Что касается Андрея Никитина, Чурсинов отметил, что кандидату от ЛДПР будет легче вести предвыборную губернаторскую кампанию в противовес «варягу"-Никитину, которого на Новгородчине пока никто не знает. От ЛДПР, по его словам, в выборах губернатора Новгородской области примут участие либо он сам, либо депутат Госдумы Антон Морозов.

Новгородский лидер КПРФ, депутат областной думы Валерий Гайдым заявил, что «ожидать реальных изменений от смены власти в регионах можно только при условии изменений социально-экономической политики в стране в целом».

«Трудно ожидать, что новый губернатор придёт и сразу удовлетворит все требования новгородцев: а это и элементы социальной справедливости, продуманная и разумная тарифная политика, медицинское обслуживание, транспортные проблемы, — пояснил Гайдым. — Если от губернатора будут требовать обеспечение показателей (например, выполнения «майских указов» в ущерб насущным проблемам, которые есть в регионе) — это тоже препоны, которые могут серьёзно сказаться на авторитете новой власти».

Также, по мнению Гайдыма, будет важно, сумеет ли Андрей Никитин опереться на кадровый потенциал Новгородской области и на то, что уже достигнуто в экономике региона.

«Назначение «варягов» — не самый лучший вариант, хотя, наверное, есть исключения. Может, «варяг» и станет родным и близким, если сумеет всех сплотить вокруг себя? Свежая кровь, очевидно, нужна», — также сказал Валерий Гайдым. «Понятно, что партия власти будет поддерживать Никитина на предстоящих выборах, но если они будут честные и достойные, и если он победит, то какой же он тогда «варяг»? Завоевал право — всё, работай», — заключил лидер новгородских коммунистов.

«Главное, что Андрей Никитин ставит на первое место умение слушать людей, опираться на их мнение и работать над улучшением качества жизни всех жителей Новгородской области. Очень важно, что врио губернатора обращает большое внимание на развитие туризма в регионе. Новгородская область имеет огромный культурно-исторический потенциал, однако туристическая индустрия у нас отстает от запросов гостей нашего региона», — прокомментировал смену главы региона сенатор Алексей Костюков (в Совет Федерации был делегирован на срок полномочий Сергея Митина — прим. ИА REGNUM).

Костюков, который также является первым заместителем председателя регионального политсовета «Единой России», отметил тот факт, что Никитин «активно поддерживает чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Сенатор напомнил, что «ещё осенью прошлого года активно поддержал проведение в Новгородской области регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и стал партнером департамента образования области в организации его финала, который сегодня открылся в Великом Новгороде».

Депутат Новгородской областной думы Сергей Бусурин («Единая Россия») также напомнил о предстоящих в сентябре 2017 года выборах главы региона и отметил, что у Андрея Никитина есть полгода, за которые он должен показать себя как грамотный управленец. Бусурин отметил, что «Единая Россия» намеревается выдвигать своего кандидата на выборы главы региона, и выразил надежду, что Андрей Никитин вступит в партийные ряды. Сергей Бусурин уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался. Губернаторские внутрипартийные праймериз (в них могут участвовать и беспартийные кандидаты) пройдут в регионе в конце мая.

Руководитель новгородского отделения «Справедливой России», вице-мэр Великого Новгорода Алексей Афанасьев воздержался от каких-либо комментариев ИА REGNUM по поводу смены главы Новгородской области, а лидер новгородского «Яблока» Константин Хиврич заявил, что «новый губернатор должен быть человеком новой формации, нового мышления, тем самым технократом, который бы перестроил принципы управления государственной властью, нашёл бы новые подходы к решению экономических проблем».

«И так-то небогатая Новгородская область в целом устала от тоталитарного, советского стиля руководства, ручного управления. Нужны совершенно новые подходы, где во главе угла будет общественная инициатива, бизнес-инициатива новгородцев. Где губернатор был бы таким помощником, модератором, а не начальником, который заставляет всех выдавать на-гора какие-то показатели. И нужна, конечно, новая команда людей под эти задачи», — отметил Хиврич.

«Новгородская область — маленькая по численности, в ней проживает 615 тысяч человек, неужели не найти достойного кандидата? Очередной «варяг» после Сергея Митина вызовет недовольство у многих жителей области», — прокомментировал назначение Андрея Никитина на пост врио главы региона новгородский журналист и политтехнолог Александр Власов. «Сергей Митин ведь так и не стал своим для нас, для новгородцев, а многие его проекты так и остались «прожектами», — заявил Власов, напомнив о планах Митина по развитию судоходства по реке Волхов, проекте тракторомобиля, «аэропорте подскока» в Кречевицах и других.

По мнению Александра Власова, в первую очередь Андрею Никитину нужно наладить нормальный, уважительный диалог с людьми — даже с теми, кто относится к власти критически. «Ведь многие в Новгородской области были недовольны именно отношением губернатора Сергея Митина: его несдержанностью, нетерпимостью к чужому мнению, высокомерием, болезненной реакцией на любую критику», — заключил Власов.

«Обстоятельства отставки Сергея Митина, как она была подана для СМИ, создают серьезные проблемы для его преемника, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина», — заявил председатель Экспертного клуба «Антоново» Алексей Громский.

«Дело в том, что из-за неразберихи с инсайдами о скорой смены главы региона, их опровержениями, и новыми инсайдами многие местные деятели вступили сегодня такой своеобразный конкурс «победителей Митина». И именно в этом статусе они придут к новому губернатору — с плохо скрываемой угрозой: «Митина, мол, подвинули и тебя можем подвинуть». В этой ситуации для нового на Новгородчине человека важно не поддаваться на подобные провокации — в кратчайшие сроки укрепиться, «гнуть свою линию», — пояснил эксперт.

По его мнению, Андрей Никитин как глава Агентства стратегических инициатив в этой ситуации вполне может опереться на местный экономический блок правительства: «Известно, что профильному департаменту удалось наладить взаимоотношения с многими федеральными институтами развития, в том числе и с АСИ. Можно даже сказать, им удалось сформировать такие независимые связи, при которых магистральные долгосрочные проекты (среди которых — организация территорий опережающего развития в районах области, создание полноценного туристического кластера в Великом Новгороде на основе благоустройства набережной Волхова) продолжат реализовываться, невзирая на смену первого лица».

«А вот в политическом поле будет страшно интересно, с ударением на оба слова. Впереди выборы, и многие годы лишенные возможности поучаствовать в «настоящем бою» политики, очевидно, будут рады проявить себя. Мы уже слышали как минимум от трех представителей оппозиции заявления о губернаторских амбициях. И все это люди с деньгами и связями, со своей сетью сторонников. На этом фоне исполняющему обязанности губернатора нужно будет показать эффективную, технологичную борьбу, с одной стороны, и исключить злоупотребление административным ресурсом, чтобы не походить на предшественника, с другой», — резюмировал Алексей Громский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 65-летний Сергей Митин подал в отставку досрочно. Срок его полномочий на посту главы региона истекал 20 октября 2017 года. Выборы губернатора Новгородской области пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года. До избрания губернатора временно исполнять обязанности главы региона будет 37-летний Андрей Никитин, до этого в течение почти шести лет возглавлявший Агентство стратегических инициатив.

Напомним, Новгородская область стала четвёртым регионом, где с начала 2017 года досрочно поменялись губернаторы. 12 января подал в отставку глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, освободившийся пост занял 43-летний Мурат Кумпилов, председатель республиканского парламента. 6 февраля досрочно ушёл в отставку губернатор Пермского края Виктор Басаргин, 7 февраля — глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Исполняющими обязанности указом президента РФ назначены «технократы» 37-летний Максим Решетников, возглавлявший департамент экономической политики Москвы, и 40-летний Алексей Цыденов, занимавший должность заместителя министра транспорта России.

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