Военный Донбасс. ДНР продолжает выявлять новые запрещенные вооружения ВСУ

Киев, , 20:48 — REGNUM



В Донбассе на всех основных направлениях продолжаются спорадические перестрелки с применением артиллерии, минометов и бронетехники. В частности, самой «горячей точкой» остается Донецкое направление. Об этом 13 февраля сообщают: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер Министерства обороны Украины по делам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Так, по словам Басурина, на Донетчине сохраняется напряженная обстановка. Под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Озеряновка, Железная Балка, Спартак, Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка, Александровка, Ясное, Докучаевск, Сосновское, Саханка, Ленинское, Донецк (район аэропорта и Петровский район). «За прошедшие сутки войска Украины 509 раз обстреляли территорию ДНР. Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 36 раз, танки — четыре раза, минометы различного калибра — 176 раз, БМП — 21 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие — 272 раза. В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери — один военнослужащий погиб», — сказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять новые запрещенные вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения. «Отмечается местонахождение в районе н.п. Роты, 15 км до линии соприкосновения, шести 122-мм САУ «Гвоздика». В районе Трудовского (Николаевка), 13 км до линии соприкосновения, выявлено три 122-мм САУ «Гвоздика» и девять грузовых автомобилей с боеприпасами. В районе Кальчика, 19 км до линии соприкосновения, шести РСЗО «Град». Данные факты переданы представителям миссии ОБСЕ, которые подтверждают грубые нарушения ВСУ, что говорит о нежелании украинской стороны соблюдать Минские соглашения», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что разведкой ДНР получены данные о готовящихся обстрелах со стороны украинских нацбатальонов по объектам жизнеобеспечения. «Получены достоверные данные, о том, что Полторак (министр обороны Украины, генерал украинской армии Степан Полторак) отдал неформальный приказ командирам радикальных вооруженных формирований «ОУН» и «Правый сектор»: вооружать подразделения и выдвигаться в зону «АТО» для обстрелов объектов жизнеобеспечения республики: котельных, трансформаторных станции, линий электропередач и газопроводов с целью создания гуманитарной катастрофы. Такие меры, по мнению военно-политического руководства, должны побудить руководство и Вооруженные силы ДНР к активизации боевых действий, что станет причиной обвинения в нарушении Минских договоренностей и получения аргументов для жалоб перед лидерами западных государств. Эти факты подтверждают нежелание Порошенко решать конфликт мирным путем и намерение обострить ситуацию в Донбассе», — подчеркнул Басурин.

При этом 13 февраля писатель, публицист и общественно-политический российский деятель Наталья Макеевана своей странице в Facebook написала, что из РФ на Украину началась депортация очередного украинца, бойца армии ДНР, уроженца г. Харьков Олега Петровича Андрушевича, 1982 г.р.

По ее словам, у бывшего бойца ДНР была действующая миграционная карта РФ. При этом мужчина до потери здоровья на войне в Донбассе проходил службу в составе спец. батальона «Леший», в батальоне Святого Георгия Победоносца и в 1-ом казачьем полку им. Платова. «Срочный репост! Ему нужна помощь адвоката в Ростове для подачи апелляции до 17 февраля и защиты в суде», — написала Макеева, приложив к публикации текст письма Уполномоченному по правам человека в Ростовской области.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Марочко обвинил украинские войска в нарушении Минских соглашений, ведя перегруппировку сил и подтягивая к фронту гаубицы Д-30, минометы, военную технику и боеприпасы.

«Несмотря на договоренности, подписанные в Минске, украинское правительство надеется на силовой захват территорий. Для чего проводит перегруппировку сил и средств у линии соприкосновения. В районе н.п. Новоалександровка вскрыта огневая позиция минометной батареи из шести 82-мм минометов из состава 17-й отдельной танковой бригады. В районе н.п. Луганское вскрыты две огневые позиции 122-мм гаубиц Д-30 из состава 54-й бригады. В районе н.п. Новотошковское отмечено прибытие колонны военной техники противника, в числе которой пять грузовых автомобилей с боеприпасами и два топливозаправщика», — рассказал Марочко.

По его словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава. «Нашей разведкой подтверждается информация о нехватке личного состава в рядах украинской армии. Это связано с увеличением количества военнослужащих, нежелающих продлевать контракт на службу в рядах ВСУ. Также растет количество уклонистов, не желающих служить в армии, где командиры отдают преступные приказы на истребление народа Донбасса. В связи с этим, командование ВСУ проводит мероприятия по доукомплектованию личным составом подразделений с последующей отправкой в зону так называемой «АТО». Так, 59-я бригада ВСУ проводит подготовительные мероприятия на полигоне в Львовской области, а 53-я бригада — на Гончаровском полигоне в Черниговской области», — уточнил Марочко.

При этом он проинформировал, что неосторожное обращение с боеприпасами со стороны киевских силовиков привело к взрыву на теплоэлектростанции (ТЭС) в Счастье, в результате чего был выведен из строя трансформатор. Погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения. «В н.п. Счастье в результате провокационных действий личного состава первого батальона 14-й бригады ВСУ частично выведена из строя Счастьинская ТЭС. По предварительным данным, командование бригады разместило на территории ТЭС склад с боеприпасами. Из-за небрежного обращения с боеприпасами произошел несанкционированный взрыв, в результате чего был выведен из строя трансформатор. От взрыва боеприпасов один военнослужащий 14-й бригады погиб и двое получили ранения средней степени тяжести. Именно от этого инцидента часть н.п. Счастье осталась без электричества», — пояснил Марочко.

В то же время пресс-служба Министерства госбезопасности ЛНР сообщает, что сотрудники МГБ ЛНР зафиксировали очередной случай вымогательства денег у мирных жителей Луганщины со стороны украинских силовиков и представителей украинской администрации на территории региона. «Ко мне с обыском пришли неизвестные люди, перевернули весь дом, но ничего не нашли. При досмотре автомобиля, который не закрывался, в багажнике обнаружили гранату», — рассказал бывший житель поселка Петровка Олег Фоменко, добавил, что ему предлагали на месте «закрыть вопрос» за несколько тысяч гривен.

«В такие ситуации попадали многие жители. У меня таких средств не было, поэтому пришлось отрабатывать: две недели я был у них водителем, возил коменданта города Счастье Синельникова Александра. Возил на дачи, где они базировались, продукты и медикаменты», — пожаловался Фоменко.

В свою очередь, полковник ВСУ Мотузяник заявил, что основная активность противника сосредоточена под Авдеевкой (на Донецком направлении). В частности, ВС ДНР применяют минометы, что привело к ранению одного солдата ВСУ. Погибших в результате боевых действий нет. Мотузяник отметил, что ВС ДНР четыре раза открывали огонь из минометов и легкого вооружения на участке фронта Верхнеторецкое — Новоселовка Вторая, а также «нарушали режим тишины в Светлодарской дуге, под Горловкой и в донецком аэропорту». «В Троицком и Каменце стреляли вражеские снайперы, а по позиции «Шахта Бутовка» — враждебная БМП», — добавил спикер Минобороны по вопросам «АТО».

По его словам, на Мариупольском направлении ВС ДНР продолжают обстрелы украинских позиций практически по всей линии фронта, эпизодически применяя тяжелое вооружение. «Вчера по нашим позициям было выпущено не менее 27 мин. Наибольшее количество вооруженных инцидентов пришлась на Красногоровку, Новотроицкое, Гнутово, Водяное», — рассказал Мотузяник.

На Луганском направлении ВС ЛНР совершили четыре обстрела с использованием пулеметов и гранатометов. «Все они пришлись на Попаснянский район. Один произошел утром, остальные вечером — между 21 и 23 часами», — подытожил Мотузяник.

Ранее, 11 февраля украинский волонтер Мирослав Гай сообщил, что в прифронтовом г. Счастье (Луганщина, под контролем ВСУ) в районе Луганской ТЭС прогремел взрыв. «В районе ТЕЦ в Счастье был какой-то взрыв. Возможно прилет. Никто еще точно ничего не понимает, что произошло. В старом городе пропал свет», — сказано в посте волонтера.

Напомним, в сентябре 2014 года в г. Счастье после артобстрела со стороны ВС ЛНР была остановлена работа Луганской ТЭС. В результате обстрелов северная часть Луганщины оставались без света. 10 мая 2016 года на территории Луганской ТЭС взорвалась граната, лежавшая в земле. «Рабочие пострадали от гранаты из подствольного гранатомета, которая уже долгое время пролежала в почве непосредственно на предприятии. Сейчас двух энергетиков оперируют врачи», — сообщал руководитель Луганской областной ВГА Юрий Гарбуз.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Союз добровольцев Донбасса (СДД) заявил о судах в России над 17 ополченцами ДНР и ЛНР. Всем им грозит депортация и тюремный срок уже на Украине. К примеру, 29 июня 2016 года в Москве, в аэропорту Домодедово по запросу «Интерпола» был арестован украинец Антон Ларкин (позывной «Белка»), который воевал против ВСУ весной 2014 года в Славянске. В постановлении Домодедовского городского суда от 30 июня 2016 года указывается, что «каких-либо препятствий к выдаче гражданина Украины Ларкина А.В. правоохранительным органам Украины в настоящее время нет». А поскольку Ларкин совершил на Украине тяжкое преступление, то его решено взять под стражу.