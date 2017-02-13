Лукашенко подписал указ о сокращении на 30% администрации президента

Минск, , 20:34 — REGNUM Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», который предусматривает сокращение числа госслужащих администрации на 30%. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Документ принят в целях совершенствования деятельности администрации президента Беларуси, оптимизации её структуры и численности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указом также актуализированы функции и полномочия администрации, реформируется институт помощников главы государства и вводятся две новые должности помощников.

«Взаимодействие главы государства с законодательной и судебной ветвями власти будет обеспечиваться помощником президента по вопросам законодательной и судебной деятельности, а контроль за выполнением поручений главы государства по вопросам деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций — помощником президента по вопросам развития финансово-кредитной системы», — информирует пресс-службе.

Кроме этого, указом утверждено новое положение о пресс-секретаре президента, которое предусматривает значительное расширение функций и полномочий пресс-секретаря, в том числе по координации деятельности важнейших государственных средств массовой информации.

Уточняется, что указ вступит в силу с 1 мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания на минувшей неделе Александр Лукашенко напомнил, что при назначении руководства администрации президента «была поставлена задача спокойно, разумно и без кампанейщины реформировать эту структуру». «Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», — подчеркнул он.

Глава республики обозначил основные требования по оптимизации администрации, отметив, что её сотрудники «должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи». «Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду от её руководства слаженной и чёткой работы», — заявил Лукашенко.

В сфере экономики администрация президента, по его словам, должна изменить уровень экспертизы предложений, вносимых на рассмотрение главы государства. «Ваша задача — глубокий анализ всех инициатив и проектов решений с учётом их соответствия социальной политике, проводимой государством», — сказал Лукашенко, отметив, что в процессе принятия и выработки решений в администрации президента по каждому направлению должен привлекаться на общественных началах определённый круг экспертов.

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