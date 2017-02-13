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МИД РФ: Сообщения СМИ о разделе Македонии являются провокациями

Политика
Попытки приписать эту идею Сергею Лаврову направлены на подрыв имиджа России на Балканах

Москва, 13 февраля 2017, 20:19 — REGNUM  Публикации македонской редакции «Немецкой волны», приписывающие министру иностранных дел России Сергею Лаврову идею раздела Македонии, являются провокацией, нацеленной на дестабилизацию ситуацию в этой балканской стране, сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

Департамент подчеркивает, что «этот вымысел — чистой воды провокация, цель которой — подорвать имидж России в Балканском регионе, ещё больше «разогреть» ситуацию в Македонии».

МИД России подчеркивает, что Сергей Лавров никогда не делал подобных заявлений, а аналогичные информационные «вбросы» решительно осуждал.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство напоминает о «грубом вмешательстве администрации президента США Обамы и руководства Евросоюза во внутренние дела Македонии, попытки организации «цветной революции» для формирования власти, противоположной мнению граждан, высказанному на парламентских выборах 11 декабря 2016 года.

На фоне этих провокаций председатель подкомитета по делам Евразии в палате представителей конгресса США Дана Рорабакер сделал заявление, что «Македония не является страной» и «должна быть разделена между соседними Болгарией и Косово». В ответ на это МИД Македонии выразил серьёзную обеспокоенность такими заявлениями.

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МИД России
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