Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?

Екатеринбург, , 20:00 — REGNUM В Екатеринбурге пайщики жилищного кооператива «Бухта Квинс» 20 февраля собираются на пикет. Они потребуют объективно расследовать ситуацию, возникшую со своими вложенными на строительство деньгами, а также справедливого суда над виновными в их «пятилетней беде», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам пайщиков, на сегодняшний день паи назад получили восемь из 65 человек. При этом прокуратура Свердловской области разрешила передать уголовное дело из следственного управления в СКР.

В своих бедах люди обвиняют барда Александра Новикова и бывшего министра Михаила Шилиманова. Эти персоны уже находятся под следствием, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом многие пайщики не верят в объективность следствия и опасаются связей Новикова с высшими чиновниками региона.

«Обещанный возврат денежных средств в размере пая приостановлен и, как мы полагаем, навсегда. Получить паи успели 8 человек из 65. Так же прокуратура в лице г-на Охлопкова С.А. (прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Прим. РЕ) сочла возможным передать расследованное до конца Дело из Следственного управления в Следственный Комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении Новикова А.В. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться Дело? Почему прокуратура помогает им в этом», — недоумевают пайщики.

Они считают, что это сделано для «искусственного затягивания дела» и постепенного обеления Новикова и Шилиманова. Они требуют объяснить причины передачи дела в новую инстанцию, а также всестороннего объективного расследования и справедливого суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство жилья было остановлено в 2012 году. В декабре 2016 года обвиняемым Шилиманову и Новикову была избрана мера пресечения (соответственно, арест и домашний арест). Но через несколько дней областной суд отменил это решение.

Александр Новиков публично пообещал вернуть всем желающим деньги за паи. По словам пайщиков, деньги получили восемь из 65 человек, и они подозревают, что выплаты приостановлены и уже не возобновятся.

Сам Новиков ранее неоднократно заявлял, что не считает себя виновным, и отмечал, что он такой же пайщик, как и все остальные.

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