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Германия выделит Ираку $530 млн на восстановление инфраструктуры

Политика
Боевики все еще удерживают один из крупнейших городов Ирака
Ирак Ирак

Берлин, 13 февраля 2017, 19:31 — REGNUM  Власти Германии подписали соглашение с Ираком, предусматривающее предоставление кредита в размере около $530 млн на восстановление иракской инфраструктуры, разрушенной в ходе войны с террористической организацией «Исламское государство» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 февраля Reuters.

«Мы хотим помочь иракскому правительству восстановить общественную инфраструктуру, чтобы люди, которые были вынуждены бежать от терроризма, могли вернуться в свои дома», — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Глава МИД Германии отметил, что борьба с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможна в одиночку, для этого нужна всесторонняя поддержка.

«Должно быть приложено больше усилий и направлено больше инвестиций на обеспечение функционирования водопроводов и энергетической системы, чтобы преобразовать эти города и районы в мирные, процветающие и обустроенные земли», — добавил Габриэль.

Напомним, начиная с лета 2014 года, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают Мосул, второй крупнейший город Ирака.

17 октября 2016 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале битвы за Мосул.

В январе текущего года военным Ирака удалось взять под контроль восточную часть города. ВВС американской коалиции и курдские ополченцы с воздуха и на земле поддерживают вооружённые силы Ирака.

В подконтрольных боевикам западных районах города проживают около 750 тыс. мирных жителей, согласно данным ООН.

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«Исламское государство»
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