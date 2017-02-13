Понедельник, 13 Февраля 2017 года
20:27:37 МСК

За получение разрешений на оружие надо будет уплачивать госпошлину

Политика
А не сбор
Оружие Оружие

Москва, 13 февраля 2017, 19:20 — REGNUM  Законопроект, предполагающий изменение вида оплаты за выдачу лицензий и разрешений в сфере оборота оружия со сборов на государственную пошлину, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас установленные размеры единовременных сборов за выдачу указанных документов не позволяют компенсировать затраты федерального бюджета, связанные с оказанием государственных услуг в сфере оборота оружия. Вместе с тем ежегодные затраты федерального бюджета на мероприятия по оказанию государственных услуг в сфере оборота оружия составляют не менее 1,9 млрд рублей, возмещение которых не превышает в среднем 7% (порядка 132 млн рублей), приводятся данные в сопроводительных документах.

Кроме того, действующая редакция статьи 23 федерального закона «Об оружии» не позволяет взимать единовременные сборы за выдачу разрешений на хранение и использование, экспонирование, коллекционирование, транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему, возлагая расходы за предоставление указанных услуг на бюджет Федеральной службы войск национальной гвардии (ранее МВД России).

Законодательное изменение вида оплаты за предоставляемые государственные услуги в сфере оборота оружия на государственную пошлину позволит также избежать гражданам и юридическим лицам переплаты в виде сборов за оформление платежей, устанавливаемых кредитно-финансовыми учреждениями, которые на сегодня существенно превышают суммы оплаты за госуслугу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Владиславна БондинаАнтарктида. Занимайтесь наукой, а не войной
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
13.02.17
Анатолий КошкинСталин считал Японско-русскую войну «черным пятном»
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
13.02.17
Сергей ГуркинУкраина в НАТО: не надо ни Украине, ни НАТО
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 13 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
Роды на дороге: В Оренбуржье население просит вернуть городской роддом
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
ещё главное