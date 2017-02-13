Госдума может принять закон о защите чести президента, как в США

Спикер Госдумы поддержал идею проекта закона о защите чести президента России, тему нужно обсуждать, полагает он, так как это вопрос безопасности органов власти

Казань, , 19:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживает принятие закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в СМИ.

«Да, этот институт надо защищать», — заявил Володин в рамках встречи со студентами университета «Иннополис» в Казани, отвечая на вопрос, не считает ли он в свете «ощущаемого в прессе информационного наката» на президента РФ необходимым разработать и принять законопроект, который бы защищал честь и достоинство государства и президента, в том числе на международной арене.

Спикер Госдумы привел в пример практику в США — там в течение 2015 года за высказывания в адрес занимавшего тогда пост президента Барака Обамы «человека четыре получили серьезные сроки наказания — два, полтора года тюрьмы — просто за высказывания в адрес президента».

«Наша страна в этом более демократична, при этом пишут, что хотят, говорят, что хотят, и это неотъемлемая часть нашей культуры. Но все это всегда надо сравнивать с тем, как за рубежом. У нас этот вопрос на сегодняшний день не стоит, хотя вы правильно говорите: его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности наших институтов власти», — заключил Володин.

Вместе с тем, у Кремля нет позиции по вопросу принятия проекта такого закона. «Вопрос нужно проработать. В том числе изучить международный опыт», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.