Германия увеличит запланированное ранее число военных кораблей MKS-180

В 2023 году ВМС Германии получат первые MKS-180

Берлин, , 18:58 — REGNUM Министерство обороны Германии приобретет шесть многоцелевых военных кораблей MKS-180 вместо запланированных четырех, сообщает 13 февраля Reuters.

Корабли MKS-180 предназначены для уничтожения надводных и подводных целей, включая обеспечения противовоздушного прикрытия для других кораблей. Первые поставки MKS-180 запланированы на 2023 год.

Напомним, в октябре прошлого года министерство обороны Германии временно отложило тендер на строительство четырех MKS-180, чтобы получить дополнительные гарантии качества. Стоимость строительства четырех кораблей должна была составить около $4 млрд 250 млн.

Решение о возможном строительстве еще двух MKS-180 было отложено до 2030 года.

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