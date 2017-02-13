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Германия увеличит запланированное ранее число военных кораблей MKS-180

Политика
В 2023 году ВМС Германии получат первые MKS-180
MKS 180
Иллюстрация: Globalsecurity.org
MKS 180

Берлин, 13 февраля 2017, 18:58 — REGNUM  Министерство обороны Германии приобретет шесть многоцелевых военных кораблей MKS-180 вместо запланированных четырех, сообщает 13 февраля Reuters.

Корабли MKS-180 предназначены для уничтожения надводных и подводных целей, включая обеспечения противовоздушного прикрытия для других кораблей. Первые поставки MKS-180 запланированы на 2023 год.

Напомним, в октябре прошлого года министерство обороны Германии временно отложило тендер на строительство четырех MKS-180, чтобы получить дополнительные гарантии качества. Стоимость строительства четырех кораблей должна была составить около $4 млрд 250 млн.

Решение о возможном строительстве еще двух MKS-180 было отложено до 2030 года.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Германия направит в Нидерланды комплекс ПВО ближнего радиуса действия

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